Російська митниця «пролила світло» на ситуацію з українським експортом

Федеральна митна служба Росії може пом'якшити критерії контролю за українськими вантажами, коли Україна усуне наявні порушення, заявив агентству "Прайм" голова ФМС Андрій Бельянінов.

"Швидше за все, так. Як порушення зникнуть, так знизимо. Я терміни не називатиму", - сказав він, відповідаючи на відповідне запитання.

Нагадаємо, російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами з України. Українські компанії заявляють, що поставки їх продукції на російський ринок фактично заблоковано. Федерація роботодавців України оцінила можливі втрати експортерів до кінця року у 2,5 мільярда доларів.