У НАТО позитивно сприйняли сигнал від нової коаліції у Києві

У штаб-квартирі НАТО позитивно сприйняли сигнал про продовження новою урядовою коаліцією у Києві курсу на євроатлантичну інтеграцію. Про це повідомив генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер після засідання комітету Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, передає Німецька хвиля.

Володимир Хандогій, який нині виконує обов’язки глави українського МЗС, зачитав генсеку НАТО коаліційну угоду, яку було підписано українськими політичними силами. За словами Яапа де Хооп Схефера, у цьому документі однозначно зазначається, яким шляхом збирається іти Україна – а саме у напрямку євроантлантичної інтеграції. Водночас генеральний секретар НАТО зауважив, що нині не можна назвати конкретні часові рамки, коли Україна зможе приєднатися до організації. “Цей процес не є прикріпленим до певних календарних дат. Не можна сказати, що буде якась зустріч, чи якийсь саміт і на ньому буде ухвалене відповідне рішення. Цей процес оснований на тому, як успішно Україна втілюватиме реформи”, - сказав Яап де Хооп Схеффер. Спочатку, наголошує генсек НАТО, у штаб квартирі організації із нетерпінням чекатимуть нового міністра закордонних справ, щоб пересвідчитися у намірах Києва. А потім про подальший розвиток відносин йтиметься під час засідання глав держав Україна -НАТО у рамках саміту в Бухаресті в квітні наступного року.