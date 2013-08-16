Активістів, які прийшли у Київраду, посадили на 5 діб

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook український представник міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» Оксана Романюк.

Адвокат затриманих Дмитро Гузій заявляє, що суд відбувається з численними порушеннями.

«До зали не допускають журналістів та захисників, не досліджуються відео докази про перебування затриманих в приміщенні Київради, чим порушується право на справедливий суд. На наш погляд, санкція щодо притягнення до відповідальності є неспівмірною з тим, що громадські активісти - мешканці територіальної громади зайшли в приміщення свого представницького органу та намагалися з’ясувати, чи цей орган працює, чи ні. У рішенні суду йдеться про те, що активісти ніби-то чинили «злісний опір міліції», - сказав Гузій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міліція затримала чотирьох громадських активістів, які сьогодні удень зайняли залу засідань Київради на Хрещатику, 36 з метою привернути увагу до “нелегітимності засідання”, запланованого на понеділок, 19 серпня.

Правоохоронці заявили, що вони кілька разів просили активістів припинити порушення правопорядку і добровільно звільнити залу, але ті відмовлялися виконати вимоги міліції.