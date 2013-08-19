Бюджетники біля Київради мітингували під список (відео)
11:00, 19 серпня 2013Політика
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Присутність учасників мітингу працівників бюджетних сфер під Київрадою відмічали за списками.
Відповідне відео розмістив у мережі журналіст Володим Тищенко.
Як повідомила жінка, яка контролювала присутність, вона фіксує, чи є на мітингу її колеги "для себе особисто".
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"Ми не прийшли когось брати штурмом. Ми прийшли для того, щоб був прийнятий бюджет на друге півріччя", - пояснила жінка.
Натомість інша учасниця мітингу, розповіла, що, начебто, працівників освітянської сфери змусили прийти на цю акцію, бо мерія знімає відсоток із їхніх зарплат.
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