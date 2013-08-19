ПР заявляє про свою перемогу на виборах

Як повідомили УНІАН у прес-службі облорганизації, перший заступник губернатора Миколаївської області Геннадій Ніколенко переміг на виборах у мажоритарному окрузі №7 (Березнеговатський район) і голова Снігурівської райдержадміністрації Сергій Кулажкін в окрузі №38 (Снігурівський район).

"За попередніми даними перемогли Геннадій Ніколенко і Сергій Кулажкін, які одержали 60,8% і 64,3% голосів виборців", - повідомляє прес-служба.

У виборах взяли участь 44,3% (округ №7) і 35,2%(округ №38) виборців.