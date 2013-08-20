У Франції кажуть, що терористична загроза стосується не їх

Напередодні німецький таблоїд Bild з посиланням на джерела в спецслужбах повідомив, що терористична мережа "Аль-Каїда" планує організувати серію атак на швидкісні поїзди в європейських країнах. За даними видання, відповідну інформацію американське Агентство національної безпеки (АНБ) отримало в результаті прослушки телефонної розмови високопоставлених членів "Аль-Каїди", пише РІА Новости.

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"У нас немає ніяких даних, що підтверджують ці загрози, хоча ці чутки курсують вже кілька тижнів. Ми прийняли деякі запобіжні заходи. Вони (загрози) не стосуються безпосередньо Франції, вони стосуються сусідніх країн, країн північної Європи... Нас попередили, що є інформація, ці чутки, але у нас не було ніяких приводів, які б нам дозволяли всерйоз говорити про конкретні загрози проти нашої країни", - сказав Вальс в ефірі телеканалу BFM TV.

Він зазначив, що у Франції підвищений рівень терористичної загрози діє вже кілька місяців, в країні вжито додаткових заходів безпеки.