Чехія відреагувала на терористичну загрозу для залізниці

20:08, 19 серпня 2013
Світ
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У Чехії на залізниці вжито додаткових профілактичних заходів безпеки.

Залізниця Чехії відреагувала на загрозу

Причиною є попередження про можливе здійснення терористичних диверсій у європейських країнах, повідомляє радіо Прага з посиланням на прес-секретаря Управління залізничних шляхів сполучення Якуба Птачинського.

Разом з тим наголошується, що немає інформації про те, що загроза диверсії стосується саме Чехії.

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