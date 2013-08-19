Чехія відреагувала на терористичну загрозу для залізниці
20:08, 19 серпня 2013Світ
499 0
У Чехії на залізниці вжито додаткових профілактичних заходів безпеки.
Залізниця Чехії відреагувала на загрозу / Фото: rate1.com.ua
Причиною є попередження про можливе здійснення терористичних диверсій у європейських країнах, повідомляє радіо Прага з посиланням на прес-секретаря Управління залізничних шляхів сполучення Якуба Птачинського.
Разом з тим наголошується, що немає інформації про те, що загроза диверсії стосується саме Чехії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter