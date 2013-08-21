У Тернополі оголосили жалобу (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

Сьогодні у місті буде приспущено державні прапори, а жителів міста закликали утриматися від масових та гучних розваг.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня вранці поблизу с. Порохня Волочиського району Хмельницької області на 209-му км автошляху Стрий – Тернопіль - Знам’янка зіткнулися вантажівка МАЗ (самоскид-тягач) та мікроавтобус Volkswagen. Водій мікроавтобуса та восьмеро пасажирів загинули. Усі вони були тернополянами.

Слідче управління УМВС України у Хмельницькій області за фактом ДТП розпочало кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

За попередніми даними, аварію спричинив водій вантажівки, який заснув за кермом.