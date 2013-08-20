Усі дев'ятеро загиблих у ДТП у Хмельницькій області - жителі Тернополя

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам на прямій телефонній лінії з громадянами голова Хмельницької ОДА Василь Ядуха.

“В основному, загиблі – старші жінки з Тернополя. Також упізнано тіла матері і сина, 1970 і 1992 років народження. Смерть наступила одразу. Пасажири прямували на хмельницький ринок”, - зауважив він.

За словами Ядухи, винуватцем ДТП є 29-річний водій МАЗа, який працює у ТОВ “Волочиськ-Агробізнес”. Він повертався з відрядження і допустив виїзд на зустрічну смугу, по якій рухався пасажирський мікроавтобус ”Volkswagen”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 серпня, близько четвертої години ранку, поблизу с. Порохня Волочиського району Хмельницької області, на 209 км автошляху Стрий-Тернопіль-Знам’янка зіткнулися вантажний автомобіль ”МАЗ” (самоскид-тягач) та мікроавтобус ”Volkswagen”.

Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса та восьмеро його пасажирів загинули.

Слідче управління УМВС України у Хмельницькій області за фактом ДТП розпочало кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).