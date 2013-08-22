Молодіжки Фронту змін, ПРП, НРУ об’єднаються на базі Батьківщини

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Батьківщина Молода», Всеукраїнська громадська організація «Молодий Народний Рух», Молодіжне крило «Фронт Змін» та Молодіжне крило «Партії Реформи і Порядок» оголосили про початок об’єднавчих процесів та створення спільної організаційної структури на базі ВМГО «Батьківщина Молода».

Про це голова «Батьківщини молодої» Іван Крулько повідомив під час прес-конференції в УНІАН, присвяченій підписанню меморандуму про об’єднання.

«В Україні створюється найбільша за чисельністю і найбільш впливова молодіжні організація», - сказав він і додав, що молодь ухвалила для себе важливе рішення, розуміючи, що «лише разом ми маємо можливість перемогти режим Януковича».

Крім того, зазначив Крулько, завданнями об'єднаних молодіжних організацій є звільнення екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко та перемога на президентських виборах-2015 єдиного кандидата від опозиції.

Також організації беруть на себе зобов'язання «боронити незалежність України, територіальну цілісність, державну українську мову, національну ідентичність та правдиву історію».

Крулько наголосив, що організації швидко об’єднаються.

«Вже в найближчій перспективі ми проведемо об'єднавчий з'їзд, на якому ми вирішимо всі ті організаційні питання, які потрібні для того, щоб організація могла нормально і ефективно працювати», - сказав він.

Також Крулько повідомив, що найближчим часом «Батьківщина Молода» продовжить формувати мобілізаційні комітети у вищих навчальних закладах і гуртуватиме молодь «на спільну боротьбу». Крім того, організація готуватиме молодих людей для роботи на усіх етапах виборчої кампанії на президентських виборах.

«Зараз ми формуємо платформу, де кожен молодий українець має можливість доєднатися. Ті, кому не байдуже, що відбувається зараз в Україні. Цей меморандум, який підписують чотири організації, ми не закриваємо, він буде відкритий до підписання», - сказав Крутько.

Він висловив думку, що різні молодіжні організації, які також «оберуть для себе шлях боротьби», долучаться до підписання цього меморандуму.

Крім того, Крулько повідомив, що «Батьківщина молода» планує провести низку міжнародних акцій на підтримку вступу України до Європейського Союзу.