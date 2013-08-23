Виконком СНД назвав вигадкою поширений Кабміном України лист підтримки

"Виконкому СНД нічого не відомо про існування такого документа. Листа, на який посилаються ЗМІ, не існує", - сказав у п'ятницю РІА Новости представник прес-служби виконкому СНД.

Українські ЗМІ з посиланням на прес-службу кабінету міністрів України поширили інформацію про те, що виконком СНД у своєму листі висловив готовність сприяти врегулюванню митних ускладнень, які виникли між Україною та Росією. У листі нібито йшлося про те, що введення Росією митних обмежень суперечить угоді про створення зони вільної торгівлі між країнами СНД.

Як підкреслив представник прес-служби виконкому СНД, до компетенції виконавчого комітету "не входить розв’язування двосторонніх економічних суперечок між державами".

Російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що їх поставки були фактично заблоковані. У вівторок, 20 серпня, міндоходов і зборів України оголосило, що ФМС РФ повідомила про повернення до штатного режиму розмитнення.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що Виконком СНД нібито надіслав українському уряду офіційного листа з пропозицією допомоги у проблемах з експортом на українсько-російському кордоні.

«Виконком СНД готовий сприяти врегулюванню митних ускладнень, що виникли між Україною і Російською Федерацією. Виконком СНД розуміє стурбованість України фактами посилення митного контролю традиційного українського експорту. Однобічне введення митних обмежень суперечить Угоді про створення зони вільної торгівлі між країнами СНД», - було сказано в повідомленні.

Про це повідомив офіційний сайт Кабміну України. Станом на 14:00 23 серпня повідомлення залишалося розміщеним на сайті з заголовком Виконком СНД готовий сприяти врегулюванню митних ускладнень між Україною і Росією.