Виконком СНД: обмеження на українські товари суперечать Договору про вільну торгівлю

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це йдеться в офіційному листі Виконкому СНД.

«Виконком СНД готовий сприяти врегулюванню митних ускладнень, що виникли між Україною і Російською Федерацією. Виконком СНД розуміє стурбованість України фактами посилення митного контролю традиційного українського експорту. Одностороннє введення митних обмежень суперечить Угоді про створення зони вільної торгівлі між країнами СНД», - зазначається у повідомленні.

Офіційний лист виконкому СНД, зазначають у прес-службі уряду, підтверджує, що питання митного адміністрування при ввезенні товарів через кордон між країнами – учасницями діючого Договору про ЗВТ у СНД регулюються статтею 17 Договору, згідно з якою здійснення формальних процедур, пов'язаних з імпортом і експортом, відбувається виключно відповідно до положень СОТ.

Виконком СНД також нагадав, що Україна має право звернутися до Економічного суду СНД або винести дане питання на розгляд комісії експертів країн - учасниць Договору, що передбачено ст. 19 цього договору.

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Як повідомляв УНІАН, Федеральна митна служба Росії з кінця липня посилила контроль вантажів, що ввозяться на територію РФ понад 40 українськими підприємствами і компаніями.

Після переговорів між керівництвом Міністерства доходів і зборів України і Федеральної митної служби Росії 20 серпня митна служба РФ почала розмитнення українських товарів у штатному режимі.

21 серпня прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що митні проблеми з поставками українських товарів до Росії виникли через те, що українські підприємства не відреагували на попередження російської митниці про можливу зміну режиму, а також через недостатній рівень співпраці митниць обох країн.