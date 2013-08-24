У Києві тритисячна колона “Батьківщини” рушила до пам’ятника Шевченку
11:16, 24 серпня 2013Політика
564 0
Учасники акції об’єднаної опозиції “Батьківщина” до Дня Незалежності розпочали святкову ходу від Михайлівської площі до пам’ятника Тарасові Шевченку.
“Батьківщина” розпочала святкову ходу
Як передає кореспондент УНІАН, щойно до активістів “Батьківщини” приєднався лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк та керівник центрального штабу «Батьківщини» Олександр Турчинов і вони разом із близько трьома тисячами учасників рушили у напрямку до Софійської площі.
На тему: Азаров обіцяв розбудувати Україну, а Янукович закликав до об'єднання (відео)
Учасники ходи несуть величезні прапори України та Європейського Союзу.
Окрім Яценюка та Турчинова у ході беруть участь народні депутати Віталій Ярема та Володимир Яворівський.
Учасники акції скандують: “Юлі — волю, Україні — волю!” та “Банду геть”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter