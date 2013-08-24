У Києві тритисячна колона “Батьківщини” рушила до пам’ятника Шевченку

Як передає кореспондент УНІАН, щойно до активістів “Батьківщини” приєднався лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк та керівник центрального штабу «Батьківщини» Олександр Турчинов і вони разом із близько трьома тисячами учасників рушили у напрямку до Софійської площі.

На тему: Азаров обіцяв розбудувати Україну, а Янукович закликав до об'єднання (відео)

Учасники ходи несуть величезні прапори України та Європейського Союзу.

Окрім Яценюка та Турчинова у ході беруть участь народні депутати Віталій Ярема та Володимир Яворівський.

Учасники акції скандують: “Юлі — волю, Україні — волю!” та “Банду геть”.