Глава МЗС Японії попросив скасувати спецмита на авто
16:59, 26 серпня 2013Політика
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Японія стурбована запровадженням Україною спецмит на імпортні автомобілі.
Кісіда сподівається, що спецмита скасують / Фото: прес-служба МЗС
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу в Києві міністр закордонних справ Японії Фуміо Кісіда.
«Щодо спеціальних імпортних мит ми зняли це питання під час зустрічі, оскільки воно стосується нашої країни в контексті, які існують в рамках СОТ і попросили перегляду цього питання», - сказав Кісіда.
Довідка УНІАН. 14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з обсягом двигуна понад 1000 куб. см, але не більше 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з обсягом двигуна понад 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. см.
Спецмита вводяться терміном на 3 роки.
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