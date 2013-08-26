Глава МЗС Японії попросив скасувати спецмита на авто

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу в Києві міністр закордонних справ Японії Фуміо Кісіда.

«Щодо спеціальних імпортних мит ми зняли це питання під час зустрічі, оскільки воно стосується нашої країни в контексті, які існують в рамках СОТ і попросили перегляду цього питання», - сказав Кісіда.

Довідка УНІАН. 14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з обсягом двигуна понад 1000 куб. см, але не більше 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з обсягом двигуна понад 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. см.

Спецмита вводяться терміном на 3 роки.