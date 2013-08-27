Посол США висловив свою позицію українському міністрові

Про це він сказав під час зустріч з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

Кожара привітав Пайєтта з призначенням і побажав успіхів у роботі на новій посаді.

Під час зустрічі були обговорені актуальні питання двостороннього співробітництва, зокрема в політичній та торговельно-економічній сферах.