Посол США висловив свою позицію українському міністрові

23:29, 27 серпня 2013
Політика
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Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт наголошує на підтримці американським урядом курсу України на європейську інтеграцію.

Про це він сказав під час зустріч з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

Кожара привітав Пайєтта з призначенням і побажав успіхів у роботі на новій посаді.

Під час зустрічі були обговорені актуальні питання двостороннього співробітництва, зокрема в політичній та торговельно-економічній сферах.

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