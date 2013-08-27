Посол США висловив свою позицію українському міністрові
23:29, 27 серпня 2013Політика
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Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт наголошує на підтримці американським урядом курсу України на європейську інтеграцію.
Про це він сказав під час зустріч з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України.
Кожара привітав Пайєтта з призначенням і побажав успіхів у роботі на новій посаді.
Під час зустрічі були обговорені актуальні питання двостороннього співробітництва, зокрема в політичній та торговельно-економічній сферах.
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