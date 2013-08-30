Луценко хоче використати Януковича як попутника для підписання Асоціації з ЄС

Таку думку він висловив на своїй сторінці в Facebook.

"Заява Януковича про референдум для вибору між ЄС і Митним союзом не є чимось новим. Вже давно очевидно , що весь його "похід в Європу" націлений не на членство в ЄС, а тільки на Угоду про асоціацію. Саме цей проміжний етап дозволяє Межигірській мафії не ділитися з Кремлівської бригадою і не боятися Європейських антикримінальних правил", - вважає Луценко.

При цьому він запропонував опозиції використовувати Януковича як "попутника для підписання Угоди про асоціацію в листопаді 2013 року" .

"Як тільки чорнило підпису Януковича у Вільнюсі висохне - він знову стає нашим політичним ворогом № 1", - вважає політик.

Подальша стратегія Луценка передбачає "перемогу над Януковичем у 2015 році шляхом об'єднання навколо узгодженого кандидата від опозиції зі стартовим відсотком в 30%. Без президента - демократа всі еврозакони і залишаться фікцією, а євромайбутнє - утопією".

"Негайна реалізація з першого дня нового президентства командою однодумців заздалегідь розробленого Плану єврореформ. Населення має відчути їх вигідність і вже на парламентських виборах 2017 обрати, незважаючи на опір Кремля і його п'ятої колони, така більшість, яка забезпечить вступ України в повноцінні члени ЄС", - підсумував Луценко.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю провідним українським телеканалам Президент Віктор Янукович заявив, що питання вступу України до Європейського Союзу чи Митного союзу буде вирішуватись на референдумі.