Акції Nokia підскочили на 40% на новині про угоду з Microsoft

Мова йде про продаж підрозділу з виробництва та обслуговування мобільних телефонів за 5,44 мільярда євро, свідчать дані бірж. Станом на 11.55 мск акції Nokia дорожчали на 40,05% при зростанні індексу OMX Helsinki 25 лише на 4,07% , повідомляє РИА Новости.

Згідно з умовами угоди, Nokia повністю продасть підрозділ, що включає бізнес з виробництва мобільних телефонів і смарт -пристроїв. У власність Microsoft також перейдуть відділи з операційної діяльності, продажу та маркетингу, дизайну та підтримки.

Очікується, що Microsoft заплатить 3,79 мільярда євро за придбання Devices & Services, а також 1,65 мільярди за портфель патентів з можливістю опціону. У рамках угоди Nokia надасть компанії невиняткові ліцензії на патенти строком на 10 років, а також опціон з можливість їх продовження на необмежений термін.

Nokia спеціалізується на виробництві мобільних телефонів та розробці програмного забезпечення для мобільних телефонів і КПК. Штат співробітників компанії перевищує 123 тисячі осіб. Продукція компанії представлена ​​в 160 країнах.