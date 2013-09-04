У лавах регіоналів нарахували 40 бунтівних депутатів, охочих йти до МС

На зустрічі відбудеться обговорення ініціатив депутатів, які не збігаються з офіційною позицією партії. Про це повідомляє «Комсомольська Правда в Україні» з посиланням на «регіоналку» Олену Бондаренко.

Вона зазначила, що на порядку денному так званий бунт деяких регіоналів, які виступають у розріз з офіційною позицією партії. Зокрема, йдеться про заяву Олега Царьова, законопроект Вадима Колесніченка, які виступають проти економічного зближення з ЄС, а також "ультиматум" Нестора Шуфрича, який пропонує провести референдум на тему вступу в ЄС і Митний союз.

У той же час, депутат від партії УДАР Володимир Курінний написав на своїй сторінці в Facebook, що всього в "російської колоні" Партії регіонів близько 40 осіб.

"Як сказав Томенко, це ті, хто служить не Януковичу і тим більше не Україні, а Путіну та Росії. Зазначене угрупування оголосило, що голосувати за єврозаконопроекти не буде. Сьогодні о 16:00 на них чекає рандеву з Януковичем. Він спробує відновити керованість ПР", - написав депутат.

Невдоволення в Партії регіонів почало збільшуватися в середині серпня. А коли 28 серпня президент Янукович закликав депутатів швидше прийняти "євроінтеграційний пакет законопроектів" , "бунт" посилився.

Нагадаємо, що в листопаді цього року Київ планує укласти з Євросоюзом угоду про асоціацію, частиною якої є положення про зону вільної торгівлі. Раніше ЄС висунув Києву низку умов, для виконання яких потрібно внести зміни до українського законодавства.