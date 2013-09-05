Онищенко: Україна з "кондитеркою" наступає "на ті ж граблі", що і з сирами

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це глава Росспоживнагляду Геннадій Онищенко сказав на прес-конференції в Москві.

«Україна повторно після першої новели, яка була з молочкою, сирами, вирішила повторити і наступити знову на ці граблі, але в іншому сегменті ринку – в кондитерці», - сказав Онищенко.

За його словами, виникає одне і те ж питання захисту прав споживачів, коли заявлені якості не відповідають реально тим, які поставляються на ринок РФ.

Він повідомив, що були переговори з міністром сільського господарства України, за наслідками яких був підписаний «дуже короткий і конкретний» протокол з чотирьох пунктів, але поки жоден з них не виконується.

«Ми готові чекати. У цьому плані ми володіємо феноменальним терпінням, тим паче, що на нашу економіку це особливо не впливає», - сказав глава Росспоживнагляду.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк заявив, що Україна виконала всі умови, поставлені країні в ході переговорів з Росспоживнаглядом для врегулювання проблеми експорту кондитерської продукції корпорації Roshen на ринок Російської Федерації .

«Українська сторона створила робочу групу, як було домовлено. Склад робочої групи спрямовано, всі документи з сертифікації лабораторій спрямовано, всі результати лабораторних аналізів направлено (у Росспоживнагляд - УНІАН)», - сказав Присяжнюк.

За його словами, на сьогоднішній день Україна очікує від Росії пропозицій щодо складу робочої групи і графіка приїзду російських фахівців для перевірки українських фабрик Roshen.

Нагадаємо, 29 липня ц. р. Росспоживнагляд ввів заборону на постачання в РФ кондитерської продукції з українських фабрик корпорації Roshen у зв'язку з невідповідною якістю.

31 липня Roshen призупинив постачання всіх видів кондитерських виробів у Росію. На початку серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчові цінності продукції, зазначеної на етикетці.

У середині серпня за підсумками російсько-українських переговорів за участю голови Росспоживнагляду Онищенко і міністра аграрної політики і продовольства України Присяжнюка було прийнято рішення про те, що інспекції пройдуть на всіх українських заводах компанії і Росспоживнагляд буде здійснювати контроль за кожною партією цукерок спільно з українськими лабораторіями. Підписаний під час зустрічі протокол передбачає створення спеціальної комісії з гармонізації стандартів двох країн, а також акредитацію українських лабораторій при Росспоживнагляді .

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.). Кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко" (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) та Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).