США і Росія ведуть секретні переговори про Сирію за кулісами саміту G20 - ЗМІ

Про це пише Inopressa з посиланням на Daily Mail .

Тим часом Москва публічно застерегла, що удар по Сирії може стати катастрофою, якщо ракети потраплять до невеликого атомного реактору поблизу Дамаску, пишуть журналісти Девід Мартоско, Джилл Рейллі і Беккі Еванс.

"Але якийсь американський урядовець, прикріплений до делегації ООН, сказав в інтерв'ю MailOnline: хоч в середу Обама визнав, що американо -російські відносини "вперлися в стіну", команда президента надто старається - висуває сміливу пропозицію, яка не має жодних шансів на успіх", - йдеться в статті.

Це джерело, яке побажало залишитися анонімним, стверджує: переговори почалися минулого тижня, а в даний момент тривають як у Росії, так і в Нью-Йорку. За словами джерела, Росія вимагає, щоб Обама відмовився від військового удару по Сирії в разі, якщо Сенат або Палата представників США не санкціонують цей крок.

"Тим часом американські дипломати наполягають на тому, щоб Росія змінила свою позицію в протилежному напрямку. Вони хочуть, щоб уряд Путіна серйозно розглянув пропозицію Саудівської Аравії, яка вимагає, щоб Росія не заперечувала проти резолюцій Радбезу ООН, що стосуються Сирії, а також згорнула поставки зброї режиму Асада", - йдеться в статті.

Джерело описало хід переговорів так: "Росіяни ведуть жорстку гру, і в даний момент ніхто не знає напевно, чи зможемо ми їх зсунути".