Організовані КПУ збори затвердили питання референдуму про вступ до МС

Як передає кореспондент УНІАН, учасники зборів розглянули 4 питання: про доцільність проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою щодо вступу України до Євразійського економічного співтовариства»; про точне формулювання питання, що пропонується винести на референдум; утворення персонального складу ініціативної групи з проведення референдуму; про призначення уповноваженого представника цієї ініціативної групи.

Учасниками зборів було визначено, що питання, яке виноситиметься на референдум, звучатиме так: “Чи підтримуєте ви приєднання України до Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і Російської Федерації?” із варіантами відповіді “так” чи “ні”.

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Також затверджено було персональний склад ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою у кількості 9 тис. 892 особи.

Лідер КПУ Петро Симоненко під час розгляду цього питання зазначив, що ці люди повинні будуть, зокрема, збирати підписи громадян зі вимогою про проведення всеукраїнського референдуму.

Загалом усі 4 питання одноголосно були підтримані усіма 2508 зареєстрованими учасниками зборів.

“Ми переконані, що за 40 днів після того, як Центральна виборча комісія прийме відповідне рішення щодо документів, наданих якраз після проведення наших зборів, ми здатні будемо з вами зібрати не 3 млн підписів, як того вимагає закон (для проведення референдуму — УНІАН), а значно більше”, - сказав Симоненко.

Наразі збори громадян щодо ініціювання проведення всеукраїнського референдуму завершилися.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня Симоненко заявив, що на початку вересня КПУ почне збір підписів за проведення всеукраїнського референдуму, на який запропонує винести питання про вступ до Митного союзу.

Разом з тим 2 вересня Окружний адміністративний суд Києва за позовом Європейської партії України заборонив Комуністичній партії організовувати та проводити збори громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою стосовно вступу (приєднання) України до Митного союзу.

Однак 3 вересня Симоненко сказав, що збори громадян з підготовки референдуму все ж відбудуться.

“Я думаю, я вас порадую, я думаю, що ми 8 числа проведемо збори ”, - зазначив він.