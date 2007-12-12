Ющенко запросив на ланч Пінчука і Ахметова (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, президент України влаштував зустріч-ланч з представниками органів влади та великого бізнесу «Зігрій любов’ю дитину».

Президент України закликав український бізнес до участі у благодійництві на підтримку багатодітних родин.

«Я переконаний, що це є обов’язок – продемонструвати і свою моральність, і свою духовність. Коли я говорю про цю ініціативу, я говорю, перш за все, про вашу особисту приватну позицію, вашу особисту заангажованість», – наголосив глава держави.

«Коли в суспільстві починають серйозно говорити про доброчинність, це – ознака здоров’я суспільства», - вважає Віктор Пінчук. Бізнесмен повідомив, що візьме участь в ініційованій Президентом програмі благодійництва, приділивши увагу проблемам багатодітних сімей, зокрема житловим, на Дніпропетровщині та одній із західних областей України.

Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» пожертвує на підтримку багатодітних сімей 15 млн. грн.

Фото Михайла Марківа/POOL/УНІАН