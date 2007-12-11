Ахметов і Пінчук підтримують ідею Ющенка

Бізнесмени Рінат АХМЕТОВ та Віктор ПІНЧУК мають намір взяти безпосередню участь в ініціативі Президента України Віктора Ющенка щодо благодійної допомоги багатодітним родинам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це вони заявили під час зустрічі-ланчу глави держави з представниками органів влади та великого бізнесу «Зігрій любов’ю дитину».

«Проблема величезна, проблема системна. Для того, щоб її вирішити, нам усім необхідно об’єднатися: бізнесу, владі і суспільству», - сказав Р.АХМЕТОВ. Він повідомив, що благодійний фонд «Розвиток України» вирішив пожертвувати на такі цілі 15 млн. грн.

Зі свого боку В.ПІНЧУК також підтримав ініціативу глави держави, яка, за його словами, «жодним чином не пов’язана з політикою, жодним чином не пов’язана з бізнесом, вона йде від реальних потреб суспільства». «Коли в суспільстві починають серйозно говорити про доброчинність, це – ознака здоров’я суспільства», - зазначив він.

За словами В.ПІНЧУКА, багатодітні родини є «одними із найголовніших інвесторів в Україну... і для них теж потрібно створити правильний інвестиційний клімат».

В.ПІНЧУК також повідомив, що візьме участь в ініційованій Президентом В.ЮЩЕНКОМ програмі благодійництва на підтримку багатодітних родин, приділивши увагу проблемам таких сімей, зокрема житловим, на Дніпропетровщині та одній із західних областей України.

«Ми є бізнесмени, і в чомусь маємо давати приклад політикам. Ми також маємо думати про об’єднання України», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент України закликав сьогодні український бізнес до участі у благодійництві на підтримку багатодітних родин.

«Я переконаний, що це є обов’язок – продемонструвати і свою моральність, і свою духовність. Коли я говорю про цю ініціативу, я говорю, перш за все, про вашу особисту приватну позицію, вашу особисту заангажованість», – наголосив глава держави.