Кількість виправдовувальних вироків в Україні зросла у 4 рази

Про це повідомив генеральний прокурор України Віктор Пшонка, виступаючи з доповіддю на Всесвітній щорічній конференції Міжнародної асоціації прокурорів у Москві.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

За його словами, важливою умовою підвищення якості досудового слідства та забезпечення законності його проведення є скасування інституту додаткового розслідування.

«Недостатність доказів винуватості обвинуваченого, процесуальні помилки прокурора або слідчого закінчуються винесенням виправдовувального вироку», - сказав він.

Пшонка відзначив, що така позиція законодавця продиктована рівністю сторін кримінального процесу, а також забезпеченням реалізації принципу презумпції невинуватості.

«Змагальність процесу і надання додаткових можливостей стороні захисту сприяли розвитку більш принципової позиції судових органів. В результаті, кількість винесених ними виправдувальних вироків (зросла) - щодо 431 особи проти 110 у минулому році», - уточнив Пшонка.

Таким чином, підкреслив він, кримінальний процес в Україні максимально наближений до світових стандартів .

«Його головною ідеєю є неухильне дотримання прав людини, гуманізм і реальна, а не задекларована, рівність сторін. Сьогодні в Україні відбувається трансформація кримінального процесу із засобу боротьби зі злочинністю в механізм захисту людини і суспільства», - сказав генпрокурор.