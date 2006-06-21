”Трійка” нарешті поділила посади?

На вчорашній зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ були остаточно вирішені кадрові питання, які були наріжним каменем на шляху створення помаранчевої коаліції. Інформацію про це "Українське правді" підтвердило поінформоване джерело.

Це означає, що сьогодні у парламенті буде оголошено про створення коаліції у складі БЮТ, "Нашої України" і Соціалістичної партії.

За словами джерела, "кадрові питання були погоджені в принципі, погоджена їх логіка".

Сьогодні на засіданнях фракцій будуть остаточно зібрані підписи депутатів під коаліційною угодою. І в першій половині дня про коаліцію буде оголошене "формально".

Сама коаліційна угода буде роздрукована в трьох екземплярах-оригіналах. Кожна сторінка тексту, у тому числі і доповнення, повинні бути завізовані 3 підписами.

За даними джерела, сторони погодилися, що прем`єр-міністр буде представляти БЮТ, посада спікера відходить "Нашій Україні", перший віце-спікер – СПУ.

Як повідомляє джерело "Української правди", рада блоку Юлії Тимошенко в ніч з вівторка на середу погодилась на створення коаліції за умов, погоджених на зустрічі "трійки" з президентом Ющенком.

За проголосували не всі члени ради, оскільки дехто вважав висунуті умови неприйнятними.

Водночас, сама Тимошенко підтримала рішення про участь у коаліції, зазначивши, що в разі приходу Партії Регіонів до влади, їх звідти вже не прибрати, повідомило джерело.

Серед умов, узгоджених у вівторок, зокрема, передбачається, що МВС залишиться в квоті президента.

Крім того, уряд Тимошенко не буде затверджувати свою програму в парламенті і, таким чином, не отримає на рік імунітет недоторканності.

Згідно з досягнутими домовленостями передбачається, що прем’єром стає Тимошенко, спікером – Юрій Єхануров, а першим віце-прем`єром – Йосип Вінський.

Планується, що у середу зранку трійка проведе завершальні переговори, а потім ще раз відвідає президента.

Попередньо планується, що конференція з оголошення коаліції буде проведена о 12 годині , хоча під час зустрічей можуть бути внесені корективи.

Як відомо СПУ також скликала вчора засідання політради.