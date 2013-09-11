Головне за день: огляд топ-новин

Обама вважає, що якщо не втрутитися, то Аль-Каїда може зміцнитися в Сирії

"Це правда, що деякі з опонентів (президента Сирії Башара) Асада є екстремістами. Але "Аль-Каїда" тільки посилиться в більш хаотичній Сирії, якщо люди побачать, що світ нічого не робить для запобігання вбивства мирних громадян", - сказав президент США Барак Обама, виступаючи зі зверненням до нації.

У США вшановують пам’ять жертв 11 вересня

У 12-ту річницю терактів 11 вересня 2001 року США вшановують пам’ять жертв нападів. Внаслідок терористичних актів загинули майже три тисячі людей у Нью-Йорку, Вашингтоні та Пенсильванії. Атаки мали наслідком тривалу війну в Афганістані та призвели до розширення можливостей держави у сфері спостереження за звичайними громадянами. Останнім часом ці можливості стали предметом запеклої дискусії.

Акції Apple впали після презентації нових iPhone

Акції американського технологічного гіганта Apple впали до кінця торгів вівторка на 2,3 % після презентації відразу двох нових моделей популярного смартфона iPhone - флагманського iPhone 5S і бюджетного iPhone 5С , свідчать дані бірж. Експерти пов'язують зниження вартості цінних паперів з тим, що характеристики нових моделей Apple не вдалося зберегти в таємниці. У той же час, деякі аналітики не виключають, що продажі двох нових моделей виявляться успішними.

В ЄС хочуть нагородити Сноудена премією Сахарова

Група об’єднаних лівих Європарламенту планує висунути кандидатуру Едварда Сноудена на отримання цьогорічної премії імені Сахарова. “З людьми, що розкривають важливу секретну інформацію, не можна поводитися як зі злочинцями, вони мають потребувати нашого захисту. Едвард Сноуден ризикував своїм життям, щоб підтвердити те, що ми тривалий час підозрювали щодо масового он-лайн спостереження, величезний скандал всіх часів. Він розкрив деталі порушень закону ЄС про захист персональних даних та фундаментальних прав”, - зазначили в прес-службі групи.

Кабмін схвалив проект бюджету-2014

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 11 вересня, схвалив проект державного бюджету на 2014 рік з дефіцитом 2,7%, очікуваним зростанням ВВП за підсумком року - 3% та інфляцією - 8%. Обсяг держборгу наступного року планується нижчий, ніж у поточному - на рівні 32-32,5 %ВВП.

Суд у США закрив справу за позовом Тимошенко

Федеральний суд Нью-Йорка закрив справу за позовом екс-прем'єра України Юлії Тимошенко до ряду фізичних і юридичних осіб з України та США, включаючи трейдера RosUkrEnergo (RUE) і його співвласника Дмитра Фірташа. Тимошенко звинуватила Фірташа у шахрайстві, порушенні прав людини і вимаганні. За її твердженням, між трейдером і компанією "Нафтогаз України" в ході розгляду в Стокгольмському арбітражі, за підсумками якого RUE були повернуті 12,1 мільярда кубометрів газу, мала місце змова. Американські компанії використовувалися співвласником RUE для відмивання грошей, а також у схемах для приховування хабарів, які виплачувалися українським чиновникам, йдеться в позовній заяві.

У МС готові співпрацювати з Україною, незважаючи на асоціацію з Євросоюзом

У Євразійській економічній комісії – наднаціональному органі Митного союзу і Єдиного економічного простору Росії, Білорусі й Казахстану - заявляють про готовність співпрацювати з Україною. «Україна - сусід Митного союзу і при будь-якому розладі економічні відносини розвиватимуться. Питання в тому, якими темпами», - сказав директор Департаменту розвитку інтеграції Євразійської економічної комісії Віктор Спаський.

Україна скоротила транзит газу до Європи на 3%

Обсяг газу, який транспортувався через Україну до європейських країн, за січень-серпень 2013 року скоротився на 3,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 54,4 млрд куб м.

Тюремники: Тимошенко в палаті знову ввижається радіація

У екс-прем'єра України Юлії Тимошенко знову виникло передчуття, що в лікарні може бути радіація. Керівництво Качанівської колонії спільно з керівництвом лікарні прийняли рішення про позапланову перевірку радіаційного фону у медичному закладі, повідомили тюремники, підкресливши, що підозри Тимошенко - це "повний абсурд".

У ДАІ хочуть повернути систему перездачі іспитів для повторного отримання прав

У Державтоінспекції України вважають, що до закону про відповідальність за порушення правил дорожнього руху (ПДР) необхідно повернути систему перездачі іспитів і повторного одержання прав, що існувала в СРСР. Також у ДАІ хочуть запровадити систему накопичення водіями штрафних балів.