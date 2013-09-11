Кабмін схвалив проект бюджету-2014

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина Акімова.

Вона зазначила, що на засіданні Кабмін попередньо схвалив документ і в найближчі дні він буде доопрацьований і відкоригований з тим, щоб на поточному тижні, до 15 вересня, подати його на розгляд до Верховної Ради.

Акімова також повідомила, що показник дефіциту, ВВП та інфляції в процесі доопрацювання змінені не будуть.

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«До кінця тижня у нас є три робочі дні. Всі питання узгодження мають бути закінчені і проект має бути внесений до парламенту» , - сказала Акімова.

При цьому вона зазначила, що обсяг держборгу наступного року планується нижчий, ніж у поточному - на рівні 32-32,5 %ВВП.

«Це рамки більш ніж задовольняють нас за маастрихтськими критеріями (фінансово-економічні показники країни, необхідні для вступу в єврозону - УНІАН), - сказала Акімова.

Як повідомляв УНІАН, проект державного бюджету на 2014 рік, згідно з Бюджетним кодексом, має бути затверджений в уряді і спрямований до парламенту не пізніше 15 вересня поточного року. У квітні Кабмін подав на розгляд парламенту бюджетну резолюцію, основними параметрами якої був дефіцит бюджету не більше 3%, зростання ВВП на рівні 3% і граничний розмір державного боргу в обсязі не більше 31% ВВП. Крім того, з 2014 року в Україні, згідно з положеннями Податкового кодексу, мають бути знижені низка ставок податків - зокрема, ПДВ до 17% з 20 % і податку на прибуток - до 16% з 19%.

3 вересня Президент України Віктор Янукович, виступаючи у Верховній Раді, закликав народних депутатів своєчасно розглянути і прийняти проект бюджету на 2014 рік з урахуванням всіх висновків, зроблених у 2013 році.

4 вересня на засіданні уряду прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству фінансів і Міністерству економічного розвитку і торгівлі своєчасно підготувати реалістичний проект бюджету на 2014 рік, орієнтований на підтримку національного виробника, виконання соціальних стандартів та імпортозаміщення.