Росія "не буде тягнути силою" країни у своє об'єднання - дипломат

"В цьому на жаль, наші партнери, передусім євродепутати, глибоко помиляються. Йдеться не про політичний тиск з боку Росії. Йдеться про суто практичні сюжети" , - заявив він.

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За його словами, російська сторона всього лише хотіла "роз'яснити реальну картину", що європейці нібито хочуть подати як конфлікт "європейської та євразійської цивілізацій", пише Gazeta.ua.

"Якщо ви хочете, неважливо, хто - Україна, Молдавія або інші, вступити у відносини асоціації з Євросоюзом, то майте на увазі, що тоді це перекриває шлях до повноправного членства в Митному союзі, і він повинен буде відповідно вибудовувати свою лінію, в тому числі в митно-тарифних питаннях " , - додав Чижов.

Він запевнив, що Брюссель не давав ніяких конкретних обіцянок подібним країнам, а також додав, що державам вже давно пора зробити власний вибір. При цьому він допускає появу конфліктів у разі узгодження митних тарифів.

"Мова не йде, звичайно, про те, щоб членство в Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану було пов'язане з розривом відносин з ЄС чи припиненням співпраці, в тому числі економічної Ні, звичайно. Але на цих двох стільцях можна сидіти до того моменту, поки не постає питання про митні тарифи. Якщо відповідно до угоди про асоціацію ті країни, які підпишуть його, повинні будуть слідувати певним вимогам Євросоюзу, а ці вимоги будуть суперечити зобов'язанням щодо Митного союзу, то конфлікт неминучий", - попередив дипломат.

У той же час представник РФ зазначив, що єврокомісар Штефан Фюле був правий, що одночасне членство в МС і ЄС просто неможливе. Вся справа в різних технічних стандартах, які можуть збігатися або розходитися. Він також не виключає можливість єдиного економічного простору від Атлантики до Тихого океану.

"От коли ми вийдемо на цей рівень, тоді, звичайно, буде реалізовуватися приведення до певної єдиної позиції, в тому числі, і в тарифно-митній політиці. Але до цього ще треба дожити. А шлях до цього на даному етапі лежить через встановлення взаємовідносин між Євросоюзом і Євразійським економічним союзом, який буде створений до кінця наступного року", - підсумував дипломат.

Вчора , 12 вересня, євродепутати жорстко розкритикували позицію Москви, заявивши , що Росії потрібно показати червону картку. Також зазначалося, що митні конфлікти не позбавили Україну звання головного торгового партнера Росії серед країн СНД.