Європарламент планує засудити тиск Росії на Україну, Вірменію і Молдову

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, такий висновок можна зробити на підставі проектів резолюцій, зареєстрованих в Європарламенті різними політичними групами.

У проектах резолюцій усіх політичних груп, за винятком групи об’єднаних лівих, пропонується більшою чи меншою мірою засудити дії Росії та її тиск, що зростає, на країни “Східного партнерства” із наближенням Вільнюського саміту.

При цьому у проектах документів зазначається, що ЄС має взяти на себе відповідальність за допомогу країнам-партнерам у ситуації, що склалася.

Депутати різних політичних груп ЄП вважають, що угоди про асоціацію з країнами “Східного партнерства” мають принести користь не лише ЄС та цим країнам, але й Росії.

У проекті резолюції, підготовленому групою Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, пропонується також дати окремі оцінки кожній з країн, що відчувають тиск з боку Москви.

Так, соціалісти запропонували привітати підтвердження Президентом України Віктором Януковичем європейських прагнень України, висловити жаль з приводу заяви Президента Вірменії Сержа Саргсяна про намір приєднати країну до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, підтримати проєвропейський вибір Молдови, а також швидкий поступ Грузії у переговорах щодо Угоди про асоціацію з ЄС.

Натомість група об’єднаних лівих підготувала проект резолюції, в якому пропонує піддати критиці діяльність Європейської служби зовнішніх дій за її провальну роботу з Росією та країнами “Східного партнерства” з метою визначення шляхів співіснування Європейського економічного простору та Митного союзу. При цьому комуністи пропонують висловити переконання в тому, що розділення політики щодо Росії та країн “Східного партнерства” було провальним рішенням.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня у Європарламенті відбудуться дискусії щодо тиску Росії на країни “Східного партнерства”.

12 вересня Європарламент планує ухвалити резолюцію з цього питання.