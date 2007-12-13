Турчинов: коаліція проголосує обрання Тимошенко за будь-яких умов

У разі, якщо Партія регіонів у четвер знову блокуватиме роботу Верховної Ради України, коаліція проведе голосування за кандидатуру лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра за процедурою підняття рук.

Про це в ефірі “5-го каналу” заявив один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

"Є, вибачте, всьому межа. Ми хочемо працювати демократичним шляхом, але коли завтра вони добровільно не розблокують процес, ми будемо виносити пропозицію нашим союзникам, щоб голосувати у цих умовах, в яких знаходиться Верховна Рада. Ми зможемо це зробити, у нас є досвід працювати в екстремальних умовах", - сказав він.

На запитання, як у такому разі пробиратимуться спікер і депутати на свої робочі місця, О.ТУРЧИНОВ сказав: "Ми попросимо, щоб нас пустили, так, що в них не буде іншого вибору, як це зробити".

На репліку, що робитиме коаліція у разі, якщо "регіонали" блокуватимуть роботу парламенту мегафонами, О.ТУРЧИНОВ сказав: "Вони можуть і вибухівку принести. Це їх відповідальність, їх моральне обличчя. Але, я думаю, ми зможемо забезпечити порядок у Верховній Раді".

Говорячи про процедуру голосування, він сказав: "Коли ми не зможемо забезпечити недоторканність системи "Рада", коли ми не будемо мати достовірної інформації про те, що Апарат (Верховної Ради) буде забезпечувати її неупереджену роботу, ми будемо працювати в межах Регламенту. Там говориться, що якщо система "Рада" не забезпечує ефективне голосування, депутати можуть голосувати додатковими засобами – іменними бюлетенями, або безпосередньо підняттям рук", - цитує О.ТУРЧИНОВА “Українська правда”.

У свою чергу, представник фракції Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ в ефірі “5-го каналу” сказав, що Партія регіонів розблокує роботу парламенту лише у разі вибачення збоку коаліції. "Ми вимагатимемо, щоб вранці пролунала заява про спростування інформації про те, що ми втручалися у систему "Рада", - сказав він.