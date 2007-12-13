БЮТ налаштований рішуче

Заступник лідера фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що голосування за призначення Юлії ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром відбудеться навіть за умов продовження блокування роботи Верховної Ради з боку фракції Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам. «Голосування відбудеться, незважаючи на блокування», - сказав він.

За словами О.ТУРЧИНОВА, фракція Партії регіонів, блокуючи роботу ВР, займається нічим іншим, «як звичайним дерибаном портфелів». При цьому він додав, що «такий шантаж з боку фракції Партії регіонів» негативно впливає на фінансову ситуацію в країні.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи означатиме, що голосування за призначення Ю.ТИМОШЕНКО може відбутися в іншому приміщенні, О.ТУРЧИНОВ сказав: «Я не бачу для цього підстав».