Ранкове засідання ВР закрили

Ранкове пленарне засідання Верховної Ради закрито. Вечірнє засідання розпочнеться о 16.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК

За його словами, під час перерви має відбутися засідання погоджувальної ради за участю представників усіх фракцій.

Крім того, А.ЯЦЕНЮК наголосив, що під час засідання обговорюватиметься питання щодо подальшої роботи ВР.