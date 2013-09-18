Голови Міндоходів та Міносвіти презентують спецкурс „Основи податкових знань”

19 вересня 2013 року Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко та Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник презентують спецкурс „Основи податкових знань”, розроблений для загальноосвітніх навчальних закладів, учням спеціалізованої школи № 214 м. Києва.

Захід розпочнеться о 10.00 в Актовому залі спеціалізованої школи №214 м. Києва (Оболонський проспект, 9-а).

Під час заходу заплановано вихід до преси.

З приводу акредитації журналістів звертатися за тел. 590-27-43, 247-35-01, 272-51-28 до 18.00 18 вересня 2013 року.