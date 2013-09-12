У Європарламенті наголошують на важливості вибору для країн “Східного партнерства”

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони говорили сьогодні під час обговорення на сесії у Страсбурзі питання тиску Росії на країни “Східного партнерства”.

“Вибір — є базовим правом в демократії. Люди в Україні, в Молдові, в Грузії вони обрали і приєдналися до нашого “Східного партнерства”. Вони активно працюють над реформами, над виконанням умов… У Вільнюсі цей процес має бути певною мірою фіналізований», - зазначив у своєму виступі віце-президент групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Лібор Ручок (Чехія).

У свою чергу представник групи народних партій Ельмар Брок (Німеччина) зазначив, що сьогодні склалася дуже складна ситуація, за якої на країни “Східного партнерства” чиниться певний тиск, що за його словами, є неприпустимим.

“Неприйнятно, коли така країни, як Росія, використовує, наприклад чинник ціноутворення на енергоносії з метою вплинути, тобто заблокувати, вільний вибір країни”, - наголосив депутат.

Депутат від групи ліберальних партій Крістіна Оюланд (Естонія) у своїй промові звернула увагу на той факт, що наближення країн “Східного партнерства”, здається, є небажаним для Росії, яка запровадила торговельні санкції проти України, заборону на імпорт вина з Молдови та запропонувала гарантії безпеки для Вірменії.

“Ми маємо стояти разом проти кремлівського тиску та провокацій. Ми повинні підтримати та захистити наших партнерів, ми маємо відкрити ринок для молдовського вина”, - висловила думку представник лібералів.

Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле у своїй заключній промові зазначив, що угоди про асоціацію та глибокі і всебічні зони вільної торгівлі з країнами “Східного партнерства” – це інструменти для здійснення трансформацій в цих країнах, які пропонують більш стратегічну співпрацю на основі європейських цінностей.

Він також висловив думку щодо того, що ЄС має активніше співпрацювати з партнерами в Москві з тим, щоб донести до них остаточно позицію щодо того, що угоди про асоціацію з країнами “Східного партнерства” не спрямовані проти Москви.

“Ми перші зацікавлені в традиційних зв’язках та співробітництві наших партнерів з Росією”, - наголосив С.Фюле.

Разом з тим, комісар зазначив, що в той час, коли було започатковано “Східне партнерство” в 2009 році, ідеї Євразійського союзу ще не існувало.

“Це російське рішення побудувати Митний союз та Євразійський союз, яка створила ситуацію, в якій наші партнери опинились в ситуації вибору”, - зазначив С.Фюле.