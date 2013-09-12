У Європарламенті наголошують на важливості вибору для країн “Східного партнерства”
Депутати Європарламенту наголошують на важливості вільного вибору для країн “Східного партнерства”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вони говорили сьогодні під час обговорення на сесії у Страсбурзі питання тиску Росії на країни “Східного партнерства”.
“Вибір — є базовим правом в демократії. Люди в Україні, в Молдові, в Грузії вони обрали і приєдналися до нашого “Східного партнерства”. Вони активно працюють над реформами, над виконанням умов… У Вільнюсі цей процес має бути певною мірою фіналізований», - зазначив у своєму виступі віце-президент групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Лібор Ручок (Чехія).
У свою чергу представник групи народних партій Ельмар Брок (Німеччина) зазначив, що сьогодні склалася дуже складна ситуація, за якої на країни “Східного партнерства” чиниться певний тиск, що за його словами, є неприпустимим.
“Неприйнятно, коли така країни, як Росія, використовує, наприклад чинник ціноутворення на енергоносії з метою вплинути, тобто заблокувати, вільний вибір країни”, - наголосив депутат.
Депутат від групи ліберальних партій Крістіна Оюланд (Естонія) у своїй промові звернула увагу на той факт, що наближення країн “Східного партнерства”, здається, є небажаним для Росії, яка запровадила торговельні санкції проти України, заборону на імпорт вина з Молдови та запропонувала гарантії безпеки для Вірменії.
“Ми маємо стояти разом проти кремлівського тиску та провокацій. Ми повинні підтримати та захистити наших партнерів, ми маємо відкрити ринок для молдовського вина”, - висловила думку представник лібералів.
Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле у своїй заключній промові зазначив, що угоди про асоціацію та глибокі і всебічні зони вільної торгівлі з країнами “Східного партнерства” – це інструменти для здійснення трансформацій в цих країнах, які пропонують більш стратегічну співпрацю на основі європейських цінностей.
Він також висловив думку щодо того, що ЄС має активніше співпрацювати з партнерами в Москві з тим, щоб донести до них остаточно позицію щодо того, що угоди про асоціацію з країнами “Східного партнерства” не спрямовані проти Москви.
“Ми перші зацікавлені в традиційних зв’язках та співробітництві наших партнерів з Росією”, - наголосив С.Фюле.
Разом з тим, комісар зазначив, що в той час, коли було започатковано “Східне партнерство” в 2009 році, ідеї Євразійського союзу ще не існувало.
“Це російське рішення побудувати Митний союз та Євразійський союз, яка створила ситуацію, в якій наші партнери опинились в ситуації вибору”, - зазначив С.Фюле.