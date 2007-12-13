У ПР пояснили, чому Янукович не прийшов до Верховної Ради

Відсутність керівника фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА у Верховній Раді пов`язана з великим обсягом роботи на посаді прем`єр-міністра України.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив депутат фракції Партії регіонів Ярослав СУХИЙ.

«Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ є прем`єр-міністром, у нього багато поточної роботи. Кінець фінансового року, треба звести баланс, треба навести порядок в домі, треба готувати документи для передачі, я так думаю», - сказав Я.СУХИЙ.

Водночас депутат не повідомив, коли В.ЯНУКОВИЧ планує взяти участь у пленарному засіданні Верховної Ради.