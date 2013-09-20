Генсек РЄ дав об'єктивну оцінку виконання плану дій з Україною

І Україна дійсно виконає всі поставлені перед нею завдання і зобов'язання. Про це заявила народний депутат , член парламентської фракції ПР Юлія Льовочкіна. «Дуже приємно , що представники європейських інституцій адекватно і об'єктивно оцінюють наші зусилля з євроінтеграції , - сказала народний депутат.

Зокрема, за її словами, з усіх взятих перед РЄ зобов'язань, Україні залишилося прийняти закон про прокуратуру. Наші європейські колеги просили , щоб законопроект про прокуратуру , перш ніж він буде розглянутий у сесійній залі , пройшов експертизу Венеціанської комісії. Раніше у нас було в практиці , коли ми спочатку приймали закон , а потім направляли його до Венеціанської комісії. У той же час ПАРЄ і представники Європарламенту просили нас не приймати закони , які не пройшли експертизу Венеціанської комісії » , - уточнила депутат.

«Я думаю , що при розгляді і ухваленні законопроекту про прокуратуру в сесійній залі можуть виникнути проблеми з опозицією , - припустила Юлія Льовочкіна. - Я думаю , вони ( представники опозиції. - Ред.) Будуть представляти своє бачення ( альтернативний законопроект про прокуратуру. - Ред.) . І , наскільки я знаю , опозиція на зустрічі з представниками Венеціанської комісії та іншими експертами представила свій альтернативний закон. Але коментувати знову з'явився закон Венеціанська комісія не може , тому що він не був на експертизі , і представники опозиції його туди не подавали».

Вона підкреслила , що якщо у представників опозиції відсутні приховані мотиви зірвати підписання Угоди про асоціацію в листопаді - вони повинні підтримати той законопроект про прокуратуру , який пройшов експертизу Венеціанської комісії.