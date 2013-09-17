Прем`єр Греції: Про вихід з єврозони розмов більше нема

”Після шести послідовних років дуже глибокої, тривалої, складної рецесії, серйозного безробіття, драматичного падіння рівня життя, тренд Греції зараз очевидно робить поворот за останніми даними Єврокомісії, МВФ і ОЕСР, Греція зараз показує найбільший первинний профіцит (бюджету з урахуванням сезонності - ред.) в Євросоюзі”, - сказав Самарас на прес-конференції в Брюсселі, повідомляє РІА «Новости».

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Раніше він повідомив, що за сім місяців поточного року первинний профіцит бюджету країни склав 1,1 мільярда євро.

За останніми даними національної служби статистики Elstat, безробіття в Греції в червні з урахуванням сезонного фактора склало 27,9 % , поставивши новий історичний рекорд. За останньою інформацією Євростату, скорочення ВВП Греції у другому кварталі поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року склало 4,6 % з урахуванням сезонності проти 5,6 % у першому кварталі. Дефіцит бюджету країни в 2012 році опинився на рівні 10,0% ВВП проти 9,5 % роком раніше.

Самарас зазначив також, що в даний час ”більше немає розмов” про вихід Греції з єврозони.

В обмін на фінансову допомогу Греція проводить структурні реформи і бюджетну консолідацію. На тлі урізування державних витрат в країні нерідко проходять акції протесту. Раніше у вересні Самарас заявив, що Греція не потребує нових заходів жорсткої економії, наступного року країна вийде з рецесії, а до 2020 року відновить докризовий рівень економіки.