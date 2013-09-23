Власенко запевняє, що Тимошенко не відмовлялася їхати до суду

Про це заявив її захисник Сергій Власенко, який сьогодні зустрівся з Тимошенко, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Зокрема, Власенко, посилаючись на слова екс-прем’єра, поінформував, що «сьогодні о 7-й ранку у палату лікарні «Укрзалізниця», де перебуває Юлія Тимошенко, зайшов керівник Качанівської колонії Ігор Колпащиков, один, без конвою, а потім залишив палату під приводом того, що йому необхідно надати розпорядження і не повернувся».

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Захисник наголосив, що Тимошенко вже із ЗМІ дізналася про свою начебто відмову.

Власенко наголосив, що «Юлія Тимошенко не відмовлялася від доставки до приміщення апеляційного суду, де відбувалося слухання про так звані «усні вказівки».

«Юлія Володимирівна наголосила, що тюремники знову розповсюджують відверту неправду», - зазначив Власенко.

Посилаючись на слова Тимошенко, він підкреслив що «цим подіям було багато свідків і вони можуть це підтвердити».

Як повідомляв УНІАН, зранку 23 вересня Державна пенітенціарна служба заявила, що Тимошенко знову відмовилася їхати до суду на засідання у справі ЄЕСУ.

Зокрема, за даними ДПтС, сьогодні вранці працівники Качанівської колонії запропонували Тимошенко прослідувати до автомобілю конвою, який очікував на неї біля ЦКЛ № 5.

«Працівники колонії проінформували про готовність конвою та запропонували допомогу, аби вийти до автомобілю», - зазначається в повідомленні.

Однак, заявили в ДПтС, «засуджена до конвою так і не вийшла».

Про її чергову відмову від етапування складено відповідний акт, який передано до суду, додали в пенітенціарній службі.