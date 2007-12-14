На Погоджувальну раду не з`явилися Яценюк і Партія регіонів

У Верховній Раді України досі не почалося засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер фракції блоку свого імені Володимир ЛИТВИН сьогодні журналістам у ВР.

«На засідання Погоджувальної ради не з`явився голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК і Партія регіонів», - сказав В.ЛИТВИН.

Депутат зазначив, що фракція Блоку Литвина є дисциплінованою і приходить на всі засідання Погоджувальної ради. В.ЛИТВИН припустив, що зараз проходять консультації для того, щоб винести на засідання Погоджувальної ради узгоджену позицію.