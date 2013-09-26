Українські прикордонники перекрили рух транспорту з РФ і Білорусі

Торгова війна між Росією і Україною триває. Вчора Україна закрила рух транспорту з Росії та Білорусі через місцеві пункти пропуску. Причиною став високий рівень захворюваності на африканську чуму свиней в цих країнах. Примітно, що ні Росія, ні Білорусь практично не поставляють в Україну свинину, тому політики вважають, що рішення Києва - це символічний крок у відповідь на торговельні обмеження з боку Москви.

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Україна закрила рух транспорту через місцеві пункти пропуску на кордонах з Росією і Білорусією вчора о 20.00. "До особливого розпорядження через місцеві пункти пропуску можуть ходити тільки люди - жителі прикордонних районів. Транспортні засоби переправляються через міжнародні та міждержавні пункти пропуску .... Дані обмеження вводяться з метою недопущення занесення в Україну збудника африканської чуми свиней", - заявили "Комерсант" в прес-службі Державної прикордонної служби України.

Таким чином, якщо раніше кордон з Україною транспорт міг перетнути в будь-якому місці, де є пункт пропуску, то тепер проїзд можливий тільки через великі пункти, оснащені необхідним обладнанням для проведення контролю. Усього таких великих пунктів на білоруському кордоні 10, на російському - 28.

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Директор департаменту ветеринарної медицини Державної ветеринарної та фітосанітарної служби Олександр Вержиховський зміг спрогнозувати, коли тимчасову заборону на рух транспорту через місцеві пункти пропуску буде скасовано. "Все залежатиме від результативності заходів, що вживають Росія і Білорусія", - заявив він.

За оцінками Держветфітослужби, у разі проникнення збудника африканської чуми свиней (АЧС) на територію України може бути завдано колосальної шкоди всьому агропромисловому комплексу країни. Крім прямих збитків від поширення вірусу, під питанням можуть опинитися експортні поставки сільгосппродукції з України, у тому числі зерна.

Заходи з протидії зараженню АЧС українська влада почала приймати ще в серпні. Зокрема, було заборонено ввезення з Білорусі через Житомирську та Чернігівську митниці ковбаси, виробів з м`яса, м`ясних субпродуктів, готових супів і бульйонів, а також заготовок до них. Аналогічні кроки зробила і Росія, заборонивши з 30 серпня імпорт свинини, незважаючи на те що вірус був виявлений в Білорусії ще на початку року. Примітно, що введення Росією заборони сталося після арешту в Мінську глави "Уралкалія" Владислава Баумгертнера.

Обсяг поставок свинини з Росії та Білорусії в Україну настільки незначний, що він навіть не відображається у звітах Держстату. У зв`язку з цим, на думку експертів, обмеження позначаться тільки на автомобільному транспорті при перетині кордону з Україною. "Обмеження торкнуться тих виробників свинини, які ввозять свою продукцію в Україну. Але оскільки обсяг поставок дуже малий, це нівелює ризик, що ціни на свинину в Україні зростуть", - упевнений виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

"Машини можуть стояти в пробках на кордоні. Якщо побоювання України обгрунтовані, ці заходи необхідні. Не можна, щоб через неправдиву дружбу з Росією страждали споживачі", - заявив директор економічних програм Центру ім. Разумкова Василь Юрчишин.

У комітеті Верховної ради з закордонних справах впевнені, що Україна пішла на вимушене обмеження можливості перетинати кордон у відповідь на дії Росії, яка вводила торговельні обмеження відносно української продукції і в останні дні виступала з недружніми заявами.

Зокрема, мова йде про виступ прем`єра РФ Дмитра Медведєва, який 23 вересня сказав, що після підписання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом (наміченого на кінець листопада у Вільнюсі) "особливий режим, партнерський, який діяв до цього, закінчиться".

"Так, ми будемо дружити, торгувати. Але це буде торгівля така ж, яку ми ведемо з іншими нашими партнерами - без будь-яких привілеїв. Навпаки, можливо, навіть з обмеженнями. Нехай спробують (Україна. - ред.) Продати свою продукцію в Європу ", - заявив російський прем`єр-міністр.

В опозиції вважають вчорашнє рішення прикордонників закономірним. "Ми бачимо яскравий приклад торговельної війни, причому перші дії послідували з боку Росії. Добре хоч, що ми почали відповідати, а не робимо вигляд, що нічого не сталося. Те, що об`єктом обмежень стала свинина, носить суто символічний крок", - заявив народний депутат Володимир Ар`єв ("Батьківщина").