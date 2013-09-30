Проект «Пошук, ідентифікація і наукове вивчення найстарішого храму Пресвятої Богородиці, побудованого в Холмі королем Данилом Галицьким»

1 жовтня 2013 р. о 16.00 год. в залі Національного університету «Львівська політехніка» відбудеться презентація результатів першої стадії реалізації українсько-польського наукового проекту «Пошук, ідентифікація і наукове вивчення найстарішого храму Пресвятої Богородиці, побудованого в Холмі королем Данилом Галицьким».

У проекті приймають участь: Національний університет «Львівська політехніка» (кафедра Реставрації і реконструкції архітектурних комплексів), Інститут Археології та Інститут Українознавства НАН України, Національний Інститут Спадщини Міністерства Культури Польщі, Інститут Археології Польської Академії Наук

Проект здійснюється за підтримки: Фонду Порошенка і Національного Інституту Спадщини Міністерства Культури Польщі

Адреса: вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка», зала 204 головного корпуса

ДОВІДКОВО:

У травні цього року, дякуючи польсько-українському науковому проекту, розпочалися археологічні дослідження з пошуку катедральної церкви Пресвятої Богородиці збудованої в м. Холмі Королем Данилом у ХІІІ ст. Перша згадка про цю церкву відноситься до 1253 р. Згодом вона ще кілька разів згадується в літописах, але у ХVІІІ ст. стару катедру розібрано і на її місці зведено нову будівлю. Сліди старої катедри загубилися і досьогодні не було відомо її місце розташування. Головною метою проекту стало віднайти місцеположення старої катедри, провести археологічні дослідження її залишків, виконати ідентифікацію цих залишків та їх повне наукове вивчення.

Актуальність таких досліджень зумовлена великим історичним значенням самого об’єкту та його пов’язанням з унікальною постаттю європейської історії ХІІІ ст. – першим українським королем Данилом, якого разом з синами було поховано в цій церкві.