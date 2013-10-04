Мер Калуша і чиновники йдуть у безоплатну відпустку через невиплати Держказначейства

Як йдеться у повідомленні відділу внутрішньої політики та зв’язків із громадськістю Калуської міської ради «міський голова Ігор Насалик разом зі своїми заступниками та працівниками апарату виконавчого комітету міської ради наступного тижня з 7 по 11 жовтня перебуватимуть в неоплачуваних відпустках».

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«Такий вимушений крок службовців місцевого самоврядування викликаний тим, що органами Державної казначейської служби несвоєчасно проводяться проплати, які забезпечують належне функціонування установ бюджетної сфери, - йдеться у повідомленні. – Параліч розрахунків за виконані роботи та надані послуги не дає можливості в повних обсягах та своєчасно виконати роботи по підготовці інфраструктури міста до роботи в осінньо-зимовий період, провести ремонти міських доріг, оплатити та отримати вкрай потрібне медичне устаткування, яке врятувало б не одне життя, забезпечити бюджетні установи санітарно-гігієнічними засобами і таке інше».

У повідомленні нагадується, що 8 липня цього року позачерговою 42-ю сесією міської ради було схвалено звернення до прем’єр-міністра Миколи Азарова, на початку вересня міський голова Ігор Насалик телеграмою повторно просив прем’єр-міністра втрутитися в ситуацію. «Однак, Міністерство фінансів України і Державна казначейська служба України доручення Кабінету Міністрів України від 09.09.2013 №34993/1/1-13 не виконали, надіславши міській раді роз’яснюючі та заспокійливі листи», - сказано в повідомленні.

«Таке відношення центральних органів виконавчої влади не сприяє нормалізації ситуації, а навпаки – загострює її, - наголошують у міській раді. – Так, якщо на початок вересня непроведені Державним казначейством платежі становили 7,2 мільйона гривень, то зараз вони уже досягли 8,8 мільйона гривень. У такій ситуації місцеве самоврядування практично працює в кризовому режимі – якісне і своєчасне виконання власних і делегованих повноважень у повному обсязі дається зі значними труднощами. Тому безоплатна відпустка працівників є їх реакцією на дану ситуацію».