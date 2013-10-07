Янукович сьогодні полетить до Польщі

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у рамках візиту до Польщі Янукович відвідає Краків, де візьме участь у багатосторонній зустрічі з Президентами Республіки Польща Броніславом Коморовським, Федеративної Республіки Німеччина Йоахимом Гауком та Італійської Республіки Джорджіо Наполітано.

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Головна тема, яку обговорюватимуть Президенти, - європейська інтеграція України у світлі підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом під час Вільнюського саміту ініціативи ЄС «Східне партнерство» у листопаді. Поряд з цим, планується приділити увагу питанням багатосторонньої співпраці в енергетичній і транспортній сферах.

У Кракові також передбачається підписання Президентами України та Польщі у ході окремої двосторонньої зустрічі Програми українсько-польського співробітництва на 2013-2015 роки.