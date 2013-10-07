Посол Британії не розуміє розмов про енергозалежність України

Про це Надзвичайний і Повноважний Посол Великобританії в Україні Саймон Сміт заявив в інтерв'ю «Вестям».

Зокрема, кажучи про перспективу підписання Україною Угоди з ЄС і про можливі ризики і надбання для країни в результаті цього, Сміт сказав: «Ми не бачимо жодних суперечностей між розширенням Союзу і підтримкою гарних відносин з країнами - сусідами Євросоюзу. Це стосується Росії, Азербайджану, Казахстану і так далі. Наш менталітет не дозволяє нам бачити в цих процесах антагоністичних ігор. Звичайно, якщо в Москві вважають, що для них розширення невигідне, вони мають право вчиняти як завгодно. Але нам здається, що можна розвивати взаємовигідні відносини з будь-якою країною».

На думку посла Великобританії «...саме членство в зоні вільної торгівлі з ЄС серйозно компенсуватиме втрати України. Та варто запитати себе: це економічне чи політичне вирішення питання? У розмовах з українськими партнерами я не раз чув, що, мовляв, Росія пропонує вам ціну на газ на 50 відсотків меншу, ніж нинішня, і кредити в 10–15 мільярдів, та інші преференції. І я задавався питанням: це справді просто кредити чи ціна суверенітету і незалежності України? Якби я працював в Адміністрації Президента України, то я таке запитання собі поставив би».

У відповідь на зауваження журналіста, що у нових членів Євросоюзу, наприклад, Болгарії, «деякі проблеми з економікою, із соціальною сферою, з тим же сільським господарством, незважаючи на відкритість колосального ринку Євросоюзу, про який ви говорили», Сміт сказав: «Я можу погодитися зі сказаним. Але в тому ж сільськогосподарському секторі Україна, я сказав би, грає в іншій лізі, ніж Болгарія або Румунія, я сказав би: вона грає в Лізі чемпіонів! Це стосується і обсягів продукції, і техніки, і якості ґрунтів, і навченого персоналу. Але зрозуміло, що перший етап членства в ЄС несе з собою численні труднощі, кілька викликів. Проте, водночас, можливість стати членом Союзу може бути сильним стимулом для реформування економіки, зокрема в сільському господарстві. Ви маєте рацію, коли говорите, що не у всіх країн, які увійшли недавно до ЄС, є успіхи, але, якщо говорити про довгострокову перспективу, я переконаний, результати будуть. Навіть для Болгарії і Румунії. Все повинно розвиватися поступово. Адже нам невигідно, щоб хтось був неконкурентоспроможним. Але повторю: для такої країни, як Україна, шансів на успіх дуже багато».

У відповідь на запитання: «Окрім сільського господарства, є ще перспективні галузі?», посол сказав: «Звичайно. Наприклад, нафтогазова сфера. Зараз реалізується дуже перспективний проект - розробка Юзівського майданчика британсько-голландською компанією «Шелл». Україна володіє таким потужним енергетичним потенціалом, що мені не дуже зрозумілі розмови про енергетичну залежність вашої країни».