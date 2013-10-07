У ПР визначилися із кандидатами у проблемних округах

14:18, 07 жовтня 2013
Політика
1249 0

Найближчими днями Партія регіонів назве прізвища своїх кандидатів, які братимуть участь у виборах у п'яти проблемних округах.

Єфремов обіцяє назвати імена кандидатів днями

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу після Погоджувальної ради сказав лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

“Ми визначилися по виборам у п'яти округах. У найближчі кілька днів ми вам назвемо цих кандидатів”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, після минулорічних парламентських виборів ЦВК прийняла постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів 28 жовтня у п'яти одномандатних округах: № 94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) і №223 (Київ).

На тему: Виборчий процес у п'яти проблемних округах почнеться 16 жовтня

5 вересня цього року Верховна Рада призначила на 15 грудня повторні вибори у п’яти проблемних округах.

Від опозиції в мажоритарному окрузі №132 (Первомайськ, Миколаївська область) балотувався Аркадій Корнацький (ВО “Батьківщина”), в окрузі №194 (Черкаси) – Микола Булатецький (ВО “Батьківщина”), №197 (Канів, Черкаська область) – Леонід Даценко (ВО “Батьківщина”), № 94 (Обухів, Київська область) – Віктор Романюк (ВО “Батьківщина”), № 223 (Київ) - Юрій Левченко (ВО “Свобода”).

26 вересня Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223».

27 вересня ЦВК оголосила, що процес повторних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223 розпочнеться 16 жовтня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter