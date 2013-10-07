У ПР визначилися із кандидатами у проблемних округах

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу після Погоджувальної ради сказав лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

“Ми визначилися по виборам у п'яти округах. У найближчі кілька днів ми вам назвемо цих кандидатів”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, після минулорічних парламентських виборів ЦВК прийняла постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів 28 жовтня у п'яти одномандатних округах: № 94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) і №223 (Київ).

На тему: Виборчий процес у п'яти проблемних округах почнеться 16 жовтня

5 вересня цього року Верховна Рада призначила на 15 грудня повторні вибори у п’яти проблемних округах.

Від опозиції в мажоритарному окрузі №132 (Первомайськ, Миколаївська область) балотувався Аркадій Корнацький (ВО “Батьківщина”), в окрузі №194 (Черкаси) – Микола Булатецький (ВО “Батьківщина”), №197 (Канів, Черкаська область) – Леонід Даценко (ВО “Батьківщина”), № 94 (Обухів, Київська область) – Віктор Романюк (ВО “Батьківщина”), № 223 (Київ) - Юрій Левченко (ВО “Свобода”).

26 вересня Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223».

27 вересня ЦВК оголосила, що процес повторних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223 розпочнеться 16 жовтня.