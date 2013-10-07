Україна активно адаптує законодавство до євростандартів - АП

Як повідомляє прес-служба Президента України, на цьому наголосила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова під час брифінгу у Дніпропетровську.

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«Триває опрацювання адаптації українського законодавства до європейського. Цей процес займає досить тривалий час - особливо великий обсяг роботи припадає на технічні стандарти. Для цього передбачені перехідні періоди, протягом яких відбувається гармонізація перших хвиль», - підкреслила вона.

За словами першого заступника глави АПУ, до процесу адаптації законодавчої бази залучені національні та європейські експерти.

«Сам процес адаптації законодавчої бази є достатньо тривалим і розрахованим на поступовий перехід до євростандартів. Сюди залучені як фахівці з ЄС, так і українські експерти, які здійснюють пошук шляхів оптимізації в часі цього процесу і різних компенсаційних механізмів», - сказала Акімова.