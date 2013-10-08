Посол Австрії пообіцяв українцям дешевші продукти в разі підписання Угоди про асоціацію

Надзвичайний і Повноважний Посол Австрії в Україні Вольф Дітріх Хайм переконаний, що після підписання угоди про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом рівень цін в Україні знизиться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав у Харкові під час форуму, присвяченого створенню ЗВТ між Україною і ЄС.

«Я впевнений, що ціни будуть нижчі, тому що менше буде бар'єрів, буде менше тарифів на митниці», - сказав Хайм.

На його думку, підписання угоди про ЗВТ дозволить не тільки ефективніше організовувати виробництво, а й захищати права споживачів.

«Права споживача будуть набагато краще захищені. Компанії будуть вимушені поважати певні правила, які ми маємо в Європі для споживачів», - відзначив посол.

Він висловив здивування з приводу того, що більшість товарів в Україні дорожча, ніж в Австрії.

«І це дивує, тому що рівень доходів тут нижче», - сказав Хайм.

Читайте по темі: Прогнози негативних наслідків Асоціації з ЄС не мають підстав – радник Представництва ЄС

Він також запевнив, що трансформації, які прийдуть до України після підписання угоди, дозволять певною мірою змінити цю ситуацію.

«Немає гарантій, що все відбудеться швидко, але будуть створені умови», - наголосив посол.

Як повідомляв УНІАН, уряд України 18 вересня схвалив проект угоди з Євросоюзом про асоціацію з ЄС, яка передбачає створення зони вільної торгівлі. Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом в листопаді на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.