Опозиція не голосуватиме за єврозакон про гарантії незалежності суддів - заява

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві, підписаній лідерами трьох опозиційних фракцій Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком та Олегом Тягнибоком.

В опозиції зауважують, що під прикриттям євроінтеграційних вимог чинна влада та Партія регіонів намагаються «протиснути» закон, який ще більше посилить авторитарну диктатуру Президента Віктора Януковича та зробить його вплив на судову систему практично необмеженим.

Лідери опозиційних фракцій закликають владу сісти за стіл переговорів із опозицією та створити у Верховній Раді тимчасову спеціальну конституційну комісію, яка напрацює спільний та узгоджений текст проекту конституційних змін. Проект, який дійсно гарантує незалежність судовій системі та врахує зауваження опозиційних фракцій.

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Опозиція наводить аргументацію, чому, на її думку, законопроект не можна підтримувати.

Так, запропонований Віктором Януковичем механізм призначення та звільнення суддів, а також переведення суддів до іншого суду ставить вирішення зазначених питань у пряму залежність від рішень Президента. Наприклад, цей механізм дає можливість Президенту за бажанням сформувати «свій» склад того чи іншого суду, включаючи Верховний суд України. Особливо, якщо їх «правильно» поєднати з новою підставою звільнення судді з посади – ненадання суддею згоди на переведення до іншого суду в разі ліквідації чи реорганізації суду загальної юрисдикції, в якому він займає посаду.

Такий розподіл повноважень посилить вплив Президента на судову владу, зробить її більш залежною, підкреслюється в заяві.

Також в опозиції критикують зміни до статті 122 Основного Закону, якими пропонується скасувати п’ятирічний строк повноважень генерального прокурора України, що фактично призведе до його довічного призначення та «безмежного поширення кумівства» у цьому відомстві.

Не погоджується опозиція і з запропонованим у проекті закону принципом формування і діяльності Вищої ради юстиції, оскільки, на думку опозиції, зміни залишать Вищу раду юстиції та осіб, які до неї входять за посадою, під особистим впливом Президента України. «Вважаємо також неприйнятним входження за посадою до Вищої ради юстиції представників прокуратури», - йдеться в заяві.

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Серед іншого, критикує опозиція і те, що президентський законопроект взагалі не містить дієвих превентивних механізмів, які б зменшували ризики поширення корупції у судовій системі та одночасно створювали умови для об’єктивного та неупередженого здійснення правосуддя.

Концептуальною проблемою запропонованих змін до Конституції є те, що вони є фрагментарними і стосуються лише кількох окремих питань судочинства, наголошує опозиція. Передбачені проектом зміни пропонуються без інших можливих змін до Конституції, які можуть бути пов’язані із забезпеченням незалежності суддів. Адже незалежність судової влади – це не лише питання добору суддівських кадрів, підстав для звільнення судді з посади та принципів формування Вищої ради юстиції.

Проігноровано також потребу паралельного внесення ґрунтовних змін до профільного закону «Про судоустрій і статус суддів», без чого запропоновані конституційні зміни можуть лише ще більше посилити політичну залежність суддів, передусім від Президента України, підкреслюється в заяві.

“Опозиційні фракції «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода» у Верховній Раді України ніколи не проголосують за запропоновану редакцію проекту змін до Конституції, оскільки вона не має нічого спільного із забезпеченням справжньої незалежності суддів та європейською інтеграцією України”, - йдеться в заяві.

Опозиція наводить свої пропозиції до законопроекту, які б, на її думку, могли б значно покращити євроінтеграційний законопроект .

“Переконані, що лише на базі консенсусу влади та опозиції зміни до Конституції України зможуть отримати необхідні 300 голосів у Верховній Раді”, - наголошують в опозиції.

Як відомо, відповідно до Основного закону, для остаточного внесення змін до Конституції необхідно 300 голосів народних депутатів за відповідний законопроект.