Експерт: Тимошенко зможуть відпустити на лікування до Німеччини, якщо змінять закон

Екс-міністра Юлію Тимошенко можливо відправити на лікування до Німеччини тільки через введення Верховною Радою нової норми в українському законодавстві, яка дозволить перервати термін ув'язнення з подальшим відбуванням покарання, вважає експерт Інституту української політики Кость Бондаренко, передає Інтерфакс-Україна.

На думку експерта, ситуація навколо Тимошенко не може бути вирішена "волюнтаристським шляхом", коли президент Віктор Янукович усупереч українському законодавству відпустить Ю.Тимошенко.

"Я бачу тільки один спосіб: Верховна Рада України вносить поправки до законодавства, аналогічні тим, які існують в законодавстві Польщі, Болгарії, Норвегії, Швейцарії та ряду інших країн. А саме - вводиться така норма, як дозвіл на переривання терміну ув'язнення з подальшим продовженням відбування покарання", - сказав К.Бондаренко .

На його думку, в цей час ув'язнені можуть лікуватися, в тому числі і за кордоном. Також, на думку експерта, Німеччина повинна взяти на себе відповідальність за дотримання всіх правил, пов'язаних з перебуванням Ю.Тимошенко на своїй території, як особи зі статусом затриманої.

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"Крім того, необхідно внести до договору про екстрадицію на лікування пункти, які б передбачали відповідальність особи, яка їде в іншу країну, за спробу втечі або самостійного звільнення з-під варти. Іншого варіанту я не бачу", - підкреслив К.Бондаренко .

Він також додав, що даний спосіб відправки Ю.Тимошенко за кордон може не сподобатися як нашим політикам, так і німецькій стороні.

"Але давайте виносити за дужки політику, і якщо мова йде про здоров'я Юлії Тимошенко, то головний акцент потрібно робити саме на її здоров'я, а не на можливості для її політичної кар'єри", - додав К.Бондаренко.