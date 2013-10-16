ЗМІ: ЄС не уточнює, куди може відправитися Тимошенко після помилування

Спостерігачі від Європарламенту Пет Кокс і Олександр Кваснєвський у своєму листі від 4 жовтня до Президента України Віктора Януковича попросили помилувати екс-прем'єр-міністра Юлію Тимошенко "на медичних і гуманітарних підставах".

Про це йдеться в листі Кокса і Кваснєвського, ксерокопію якого має у своєму розпорядженні ZN.UA.

Як наголошується в листі, "підписання Угоди про асоціацію стане актом стратегічної і історичної важливості для всіх зацікавлених сторін", у зв'язку з чим Кокс і Кваснєвський просять Президента України "звільнити Тимошенко для медичного лікування на медичних і гуманітарних підставах шляхом помилування".

Як повідомляє видання, у листі не згадується ні країна, до якої має поїхати Тимошенко після помилування, ні конкретна клініка. Проте у тексті доповіді місії Кокса-Кваснєвського в Європарламенті, яку раніше оприлюднило ZN.UA, йдеться про те, що Німеччина неодноразово заявляла про можливість прийняти у себе на лікування Тимошенко.

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Разом з тим, за інформацією ZN.UA, влада Німеччини була готова прийняти у себе Тимошенко лише у тому випадку, якщо її не потрібно буде розмістити в лікарні під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2013 року захисник Тимошенко Сергій Власенко оприлюднив заяву ув’язненої екс-прем'єра, в якому вона відзначила, що готова виїхати на лікування за кордон. Він також повідомив, що представники Європарламенту Олександр Кваснєвський і Пет Кокс направили від свого імені заяву Президенту України про помилування Тимошенко.

11 жовтня під час зустрічі з Єврокомісаром Штефаном Фюле Президент України пообіцяв вирішити питання Тимошенко найближчим часом.